Дожди с градом и грозу прогнозируют в Брянской области 

В последний весенний день этого года потеплеет до 23 градусов.

Во вторник, 31 мая в Брянской области пройдут дожди, в некоторый районах — ливни с грозой и градом. Ветер будет дуть северный с порывами 15–20 м/с.

Температура ночью опустится до +10ºC. А днём воздух прогреется до +23ºC.