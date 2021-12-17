Два брянца спасли рыбака в Мурманской области

В море они заметили перевернувшуюся лодку и тонущего человека.

Двух отважных брянцев наградили в городской администрации.

Сергей Шандыбо и Сергей Шилин находили в Мурманской области на морской рыбалке. Погода была ветреная. Они заметили перевернувшуюся моторную лодку и рядом человека в воде. В условиях шторма мужчины подняли в свою лодку жителя республики Карелия.

За мужество и отвагу при спасении утопающего мужчин наградили благодарственными письмами главы Мурманской области, почётными грамотами от главы города Брянска и ценными подарками.