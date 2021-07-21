«Два Демьяна» из Брянска заняли первое место на фестивале «Играй, гармонь!»

Фестиваль прошел в Новосибирской области.

Дуэт из Брянска «Два Демьяна» с успехом выступил на VI Международном фестивале «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина.

Фестиваль прошел в Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура». Участие в нем приняли исполнители и творческие коллективы из Новосибирской, Брянской, Иркутской, Владимирской, Тамбовской, Волгоградской, Томской областей, Красноярского, Алтайского, Краснодарского края, Республики Башкортостан, а также из Москвы, Воронежа, Перми, Кемерово, Санкт-Петербурга, Липецка и Ижевска. В этом году из-за пандемии фестиваль прошел в онлайн-режиме, без участия зрителей.

Брянск на нем представлял дуэт «Два Демьяна» из ДК Железнодорожников: Дмитрий Гришин и Дмитрий Синиченков.

Жюри единогласно присудило им первое место. Брянским гармонистам вручили хрустальный кубок, диплом лауреата и расписной самовар.