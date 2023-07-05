Два двора ремонтируют в Володарском районе Брянска

Новые игровые площадки установят во время капремонта двух дворов в Володарском районе областного центра. Об этом сообщили в городской администрации.

По программе «Формирование комфортной городской среды» преображается двор около многоквартирных домов №9 и 11 по улице Пушкина, №58 по улице Димитрова и №8 по улице Никитина. Ремонтом занимается компания «Промстроймонтаж». Подрядчик должен сделать тротуары и парковочные места, заасфальтировать подходы к подъездам и внутридворовый проезд, смонтировать освещение и установить детскую площадку с травмобезопасным покрытием.

«Уже выполнены работы по установке бортового камня, тротуарной плиткой выложены новые пешеходные дорожки, выполнена планировка щебёночного основания внутридворового проезда, ведётся подготовка территории под обустройство детской игровой площадки. В ближайшее время планируем приступить к монтажу линии наружного освещения», – рассказал гендиректор компании-подрядчика Игорь Кандауров.

Благоустройством двора вблизи домов №6а по улице Энгельса и №22 и 24 по улице Пушкина занимается фирма «Крона». Подрядчик уже сделал тротуары и выполнил планировку территории под размещение спортивной и детской площадки.

Рабочим осталось заасфальтировать проезды и парковочные места, а также смонтировать комплексы.