Два экипажа ДПС толкали заглохшую машину в Брянске

Стоявшие в пробке водители на помощь автоинспекторам не пришли.

Жительница Брянска Ирина Калацкая рассказала о помощи ДПС с ее заглохшей машиной.

Пост – благодарность автоинспекторам она разместила в соцсетях. По словам девушки, 14 февраля ее «Инфинити» из-за проблем с аккумулятором заглохла во время движения у «Кремния» в Советском районе.

«Собралась огромная пробка. Завести не получилось. Попытались сотрудники ДПС вытолкать машину, но вдвоем им толкать тяжело, а из всей пробки, чтобы освободить дорогу, не вышел никто. Я в шоке! Все готовы стоять в пробке, но не помогать убрать машину с дороги!» – пишет автомобилистка.

Сотрудники ДПС вызвали второй экипаж на помощь – толкнуть иномарку. В результате машина все же завелась, и ее удалось убрать с проезжей части.