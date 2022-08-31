Движение по улице Объездной в Брянске запустят 17 сентября

Расширенный участок дороги на улице Объездной в областном центре планируют открыть ко Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в Брянской областной думе.

Улицу Объездную ремонтируют на участке в 800 метров от улице Советской до улице 9 Мая. Здесь расширяют проезжую часть до восьми полос с выделенной — для общественного транспорта.

Стоимость проекта – 165 млн рублей. Открыть участок для машин планируют ко Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков –17 сентября.