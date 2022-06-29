Двое брянских полицейских получили условные сроки за разглашение гостайны

Также им временно запретили работать в правоохранительных органах.

Брянский областной суд вынес приговор в отношении двоих полицейских. Их признали виновными в разглашении государственной тайны.

Как сообщили в суде, «сотрудники МО МВД России «Брянский» сообщили лицу, не имеющему допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, информацию о том, что в отношении конкретных лиц проводятся негласные оперативно-розыскные мероприятия, и предъявили ему секретные материалы для ознакомления».

Полицейские не признали вину и заявили, что стали объектами оговора и мести со стороны лиц, находящихся под уголовным преследованием. Версию защиты суд счел несостоятельной, поскольку она не подтвердилась материалами дела и какими-либо объективными данными.

Каждый их правоохранителей получил два года лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Также суд лишил их права занимать должности на госслужбе, в системе правоохранительных органов сроком на два года.

Приговор в силу еще не вступил.