Дворец Гагарина в Брянске приглашает детей на обучение
Дворец Гагарина в Брянске приглашает детей на обучение
В новом учебном году появились новые образовательные программы.
Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина приглашает на обучение детей в возрасте от четырех лет. Во Дворце бесплатно работают более 160 дополнительных программ – от вокала и хореографии до скорочтения и ментальной арифметики.
В этом учебном году во Дворце открыли набор по новым образовательным программам: ZumbaKids, «Гид-экскурсовод», «Магия света», «Технокидс», «Веселый сувенир» и другим.
Занятия проходят в современных учебных кабинетах и залах.
Документы принимают по улице Грибоедова, 1а, по будням с 9.00 до 18.00. Телефон для справок 74-39-12.
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