Экзамен после лишения прав примут только в одном отделении ГИБДД в Брянске

Новое расписание начнет действовать с 15 марта.

С 15 марта экзамен на знание Правил дорожного движения после лишения прав в Брянске будут принимать только в отделении № 1 МОРЭРиТН ГИБДД УМВД России по Брянской области по адресу: проспект Московский, 7.

Также только в этом отделении будет осуществляться первичное рассмотрение заявлений на обмен иностранных водительских удостоверений.

Время работы: пятница, с 9.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.