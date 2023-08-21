Электроэнцефалограф позволяет регистрировать электрические биопотенциалы головного мозга, которые отражают его функциональную активность. Исследование направлено на отслеживание функциональных изменений мозг, диагностику заболевания, а также оценку воздействия терапии. Оборудование используют в отделении неврологии и функциональной диагностики.

По нацпроекту электроэнцефалографы купили для четырех больниц Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кадры для АПК и медицины Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.

К первой работе – первая квартира На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки