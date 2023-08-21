Электроэнцефалографы купили для четырех больниц Брянской области
По нацпроекту электроэнцефалографы купили для четырех больниц Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Для Стародубской, Климовской, Красногорской районных больниц и Брянской межрайонной больницы закупили электроэнцефалографы. Оборудование поступило по региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».
Электроэнцефалограф позволяет регистрировать электрические биопотенциалы головного мозга, которые отражают его функциональную активность. Исследование направлено на отслеживание функциональных изменений мозг, диагностику заболевания, а также оценку воздействия терапии. Оборудование используют в отделении неврологии и функциональной диагностики.
Читайте также
Новости регионов
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры