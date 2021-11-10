Еще один брянец устроил одиночный пикет из-за вакцинации от COVID-19

Житель областного центра вышел к памятнику Ленину с плакатом.

В Брянске прошел еще один одиночный пикет, связанный с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Мужчина вышел к памятнику Ленину с плакатом: «Прекратите делить людей на привитых и непривитых. Права у всех одинаковые!»

Аналогичная акция прошла в Брянске несколько дней назад. Напомним, с 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов. Губернатор Александр Богомаз пригрозил непривитым брянцам изоляцией.