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«Эстафета вечного огня» завершилась в Красногорском районе

2023, 29 сентября 15:21 Общество
«Эстафета вечного огня» завершилась в Красногорском районе
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В Брянской области «Эстафета вечного огня» завершилась в Красногорском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Патриотическая акция «Эстафета вечного огня» прошла Брянской области. Она закончилась в Красногорском районе. Именно его последним освобождали в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков.

Представители власти, силовых структур, юнармейцы и общественники возложили цветы в сквере воинов-освободителей в поселке Красная Гора.

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