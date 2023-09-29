В Брянской области «Эстафета вечного огня» завершилась в Красногорском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Патриотическая акция «Эстафета вечного огня» прошла Брянской области. Она закончилась в Красногорском районе. Именно его последним освобождали в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков.

Представители власти, силовых структур, юнармейцы и общественники возложили цветы в сквере воинов-освободителей в поселке Красная Гора.