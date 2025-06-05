Эвакуация с места крушения поезда под Выгоничами завершилась за полтора часа.
Губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях рассказал подробности работы экстренных служб при крушении путепровода на пассажирский поезд в Выгоничском районе.
«Сразу с момента поступления сообщения о теракте был сформирован оперштаб, куда вошли все экстренные службы. Для родственников пассажиров были открыты две горячие линии — в МЧС и в Департаменте социальной защиты Брянской области. Оперативно велась совместная работа бригад скорой помощи, спасателей, сотрудников РЖД, сами пассажиры оказывали помощь. В течение полутора часов все эвакуационные мероприятия были завершены», – уточнил Александр Богомаз.
В пункт временного размещения пострадавших оперативно доставили автобусы. Там с ними медики и психологи МЧС. Желающих отвезли на железнодорожный вокзал в Брянске. В 5 часов утра 1 июня они уехали в Москву.
«Мы сразу же приступили к расчистке завалов и ремонту железнодорожных путей. Благодаря слаженным действиям служб РЖД, нашим брянским строителям, сотрудникам МЧС, управлению Федеральной автодороги Москва-Бобруйск менее чем за сутки работы были завершены, движение поездов на месте теракта было восстановлено 1 июня в 21.30», – добавил Александр Богомаз.
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