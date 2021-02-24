Федеральное СМИ обвинило брянскую прокуратуру в молчании

«Российская газета» отметила в публикации, что надзорное ведомство в Брянске не реагирует на жалобы горожан на сугробы.

Во вчерашнем федеральном выпуске «Российской газеты» была упомянута брянская прокуратура.

В постскриптуме в интервью с экспертом по вопросам климата упоминалась реакция властей на сугробы и ликвидацию последствий снегопада. Так, в Иванове мировой судья оштрафовал местных коммунальщиков на 100 тысяч рублей за снежные завалы на пешеходных переходах.

«На метровые сугробы жалуются и жители Брянска. Но брянская прокуратура по этому поводу пока молчит», — пишет издание.