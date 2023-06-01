Фетальный монитор работает в Карачевской больнице

Современный аппарат уже работает в гинекологическом отделении. Его используют для проведения обследования у беременных женщин. Техника обладает широким функционалом. На нем можно даже делать мониторинг двуплодной беременности.

Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!» Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов. Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от

Табачный след Почему курение становится катастрофой. Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки. По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10

Самбо – это по-нашему! Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся традиционный четырнадцатый турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Воспитать мужчин Турнир по самбо проводится в Смоленской области уже в 14-й раз. В этом году он собрал 260 спортсменов из России и Республики Беларусь. По традиции перед началом соревнований

Первый раз в новый класс В Холмовской средней школе им. Героя Советского Союза П.М. Михайлова запланирован капитальный ремонт. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в образовательное учреждение. Сегодня в школе учится 400 ребят из посёлка Холм-Жирковского, а также других населённых пунктов района. «Её техническое состояние оставляет желать лучшего. Исходя из этого, приняли решение включить школу для

Праздник для бизнеса В День российского предпринимательства врио губернатора Василий Анохин в формате видеоконференции принял участие в форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия», который прошёл с участием Президента РФ Владимира Путина. Кроме того, глава региона стал гостем регионального форума «День предпринимателя» и открыл установочную сессию по поддержке предпринимательства. Василий Анохин поздравил представителей малого и среднего бизнеса Смоленщины с