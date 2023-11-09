Фирма из Якутска лишилась контракта на строительство школы в Брянске

Брянская администрация расторгла контракт на строительство школы в старом аэропорту Брянска с фирмой из Якутска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Брянская городская администрация расторгла мунконтракт по обоюдному согласию с компанией «РусСтрой». Подрядчик из Якутска выиграл торги на строительство школы в старом аэропорту, но нарушил сроки работ.

Напомним, учебное заведение на 1 225 мест должны были построить в два этапа: с мая по декабрь 2023 года и с января по декабрь 2024. Но за полгода подрядчик освоил только 73 миллиона из 1,3 млрд рублей, выделенных на работы. «РусСтрой» не учел региональные риски, в том числе связанные с нехваткой рабочих. Компания получила деньги за выполненные работы.

По закону контракт может получить участник торгов, ставший вторым.