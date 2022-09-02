Герою России предоставили землю в Брянске

Брянскому росгвардейцу Андрею Фроленкову вручили постановление о предоставлении в собственность земельного участка. Церемония прошла в городской администрации.

Герою России Андрею Фроленкову предоставили в собственность землю для индивидуального жилищного строительства. Участок находится в Бежицком районе. Документы росгвардейцу передала заместитель главы Брянской городской администрации Ольга Астахова.

Андрей Фроленков — заместитель командира отряда мобильного особого назначения «Арсенал» Управления федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области. Звание Героя России он получил за занятия территории Чернобыльской АЭС в рамках спецоперации. Также Андрею Фроленкову вручена медаль «Золотая Звезда».Также за проведенную операцию 46 бойцов отряда поощрили орденами «За заслуги перед Отечеством».

«Это особый дар — путем мирных переговоров убедить противника сложить оружие. Тем самым вы не только выполнили поставленную боевую задачу, но и сохранили жизни своих подчиненных. Вы помогли избежать второго Чернобыля, а ведь последствия радиационной катастрофы 1986 года мы ощущаем до сих пор. Мы вами гордимся!» — сказала Ольга Астахова.