Главную ёлку в Брянск доставили из Курнявцево

Главным новогодним деревом в Брянске стала 31-летняя ель из посёлка Курнявцево. Об этом рассказали в городской администрации.

В центре Брянска установили главную городскую елку. С помощью крана, автовышки и трала новогодняя дерево заняло привычное место в центре фонтана в сквере К. Маркса.

В этом году на звание главного новогоднего дерева Брянска претендовали 10 клей. Предпочтение отдали зелёному символу Нового года из посёлка Курнявцево. Оно просто на территории частного дома 31 год.

Наряжать ёлку начнут на будущей неделе. Официальное открытие состоится 22 декабря.