Гонки радиоуправляемых машинок впервые прошли в Брянске

Гонки радиоуправляемых моделей машин впервые прошли в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В детском технопарке «Кванториум» в Брянске впервые прошли командные гонки на радиоуправляемых автомоделях «PROДВИЖЕНИЕ на ОПЕРЕЖЕНИЕ». В них участвовали учащихся учреждений дополнительного образования региона.

Шесть команд пилотировали свои скоростные болиды. Поддерживали участников друзья и родители. Также соревнования транслировались онлайн.

Победители соревнований получили кубки и призами.