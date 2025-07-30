Град и сильный ветер накроет Брянщину в последний день июля

Дождь с градом и сильный ветер накроет Брянщину в последний день июля. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует непогоду 31 июля. На территории региона синоптики ожидают грозы и дожди с градом. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Непогода может стать причиной нарушения электроснабжения, падения деревьев и неустойчивых конструкций, а также гибели сельхозкультур.