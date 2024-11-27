Игрушки брянских мастеров украсят «Новогодние ели России»

Новогодние игрушки брянских мастеров участвуют в проекте «Новогодние ели России». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В декабре в городе Кирове стартует всероссийский проект «Новогодние ели России». В нём участвует и Брянский областной методический центр «Народное творчество». Мастера подготовили новогодний наряд, представляющий проекты Центра за несколько лет.

Так, народный мастер России и Брянской области Ирина Аниканова по мотивам проекта «Традиционный народный костюм Брянской области конца XIX – начала XX века» изготовила пятнадцать шаров с куклами в костюмах брянского края внутри. Гирлянды из флажков созданы по фотографиям проектов «Вышитые карты районов Брянской области» и «Лоскутное одеяло Брянской области».

Народный мастер Брянской области Галина Черномазова и её ученики сделали ажурные снежинки из лозы. А рукодельница Екатерина Гридина такое вместе с единомышленниками нарисовали мотивы Брянского леса и региональные орнаменты на деревянных спилах в виде варежек и валенок.

Игрушки упакуют и отправят организаторам. Наряжать праздничные ели начнут в декабре. Посетить выставку новогодних деревьев из регионов страны модно до конца января.

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