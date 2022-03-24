Инна Мухина предложила создать портал о культурном наследии

Там будет информация об экскурсиях, туристических маршрутах, исторических квестах и конкурсах.

Уполномоченная по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина выступила на Координационном совете в Ярославле с докладом «Культурное наследие региона как основа патриотического воспитания подрастающего поколения». Она рассказала детским омбудсменам из ЦФО о дорогих брянцам местах и реализуемых проектах для сохранения памяти о культурном достоянии региона.

Инна Мухина предложила создать портал «Культурное наследие регионов России». Он будет содержать информацию о памятных местах регионов, об экскурсиях, туристических маршрутах, исторических квестах и конкурсах.