Инструментов на 4,5 млн рублей закупили для школы искусств Брянска

Инструментов на 4,5 млн рублей закупили для школы искусств № 10 Брянска по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В детскую школу искусств № 10 на улице Богдана Хмельницкого в Брянске привезли новые инструменты. Их купили по национальному проекту «Культура» за почти 4,5 миллиона рублей.

«У нас большая радость. Для школы приобретены аккордеон, скрипки, балалайки, баяны, домры, два пианино, учебная литература, банкетки для музыкантов и электронное звуковое оборудование. Все музыкальные инструменты российского производства, высокого качества. Такого обновления нашей обучающей базы мы ждали, ну, наверное, лет двадцать», — рассказал директор детской школы искусств №10 Дмитрий Гришин.

Большинство инструментов достанется участникам школьного оркестра. А звуковым пультом, профессиональными студийными микрофонами и колонками планируют оснастить новый концертный зал. Последний появится в школе в будущем году. К зданию начали делать пристройку, в которой будет находиться новый концертный зал на 150 зрителей и кабинеты для учебных занятий.