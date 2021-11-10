Из-за строительства моста через Десну в Брянске пересадили несколько деревьев

Деревья и декоративный кустарник перенесли к КЗ «Дружба».

В Брянске пересадили несколько деревьев, попавших в зону строительства нового моста на набережной. Две ели, рябину и несколько декоративных кустарников высадили перед КЗ «Дружба».

Как сообщает городская администрация, осенью у деревьев наступает период покоя. Их пересадили вместе с комом земли, чтобы процедура прошла максимально безболезненно.

В подрядной организации отметили, в случае необходимости пересадки других деревьев их также перенесут в безопасную зону.