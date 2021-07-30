Известные брянцы прочитали стихи Тютчева
Проект приурочен ко дню памяти великого поэта.
Известные брянцы стали участниками проекта, приуроченного ко дню памяти великого русского поэта, публициста, дипломата, философа Федора Тютчева. В память о Тютчеве и его творчестве они прочли свои любимые стихотворения.
Участниками проекта стали эксперт ОНФ Николай Алексеенко, блогер Михаил Гуслистов, председатель областной общественной писательской организации Владимир Сорочкин, депутат Госдумы Николай Валуев, художник Виталий Короткий, актриса театра кукол Наталья Громыкина и директор телеканала «Брянская губерния» Артем Сухоломкин.
«Давайте читать, давайте помнить нашего великого земляка Федора Ивановича Тютчева», – призвал брянцев Владимир Сорочкин.
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