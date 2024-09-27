К картофелехранилищу в Погарском районе строят дорогу по федеральному проекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По федеральному проекту «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в Погарском районе Брянской области идёт строительство магистрали «Подъезд к картофелехранилищу для хранения семян картофеля».

Подрядная организация АО «Брянскавтодор» делает свыше трёх километров дороги. Рабочие уже подготовили основание из строительного песка и щебня. На объекту в настоящее время специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие и обустраивают обочины.

Завершить строительство планируют в этом году.