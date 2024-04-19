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Кинологи Брянской таможни выиграли чемпионат ЦФО

2024, 19 апреля 14:36 Общество
Кинологи Брянской таможни выиграли чемпионат ЦФО
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Кинологи Брянской таможни выиграли золотые награды чемпионата Центрального федерального округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

В Воронеже прошли соревнования кинологов Центрального таможенного управления. В них участвовали специалисты со служебными собаками из Брянской, Белгородской,  Воронежской, Смоленской и Курской областей. 

Программа включала четыре поисковых этапа (в грузовом и легковом автотранспорте, в багаже и в помещении имитаторов наркотиков или денег) и один – послушание. В последнем лучшими стали брянец Игорь Бусев с собакой Магнатом. А  при поиске имитатора наркотического средства в багаже и легковой машине напарники стали вторыми. 

Брянский кинолог Андрей Сиваков с собакой породы курцхаар по кличке Крис отличились  в поиске денег в багаже и в помещении. 

В результате кинологи Брянской таможни со своими четвероногими напарниками завоевали «золото» соревнований. Они представят регион на всероссийском этапе.

Кинологи Брянской таможни выиграли чемпионат ЦФО

 

Фото Брянской таможни

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