Кинологи Брянской таможни выиграли чемпионат ЦФО

Кинологи Брянской таможни выиграли золотые награды чемпионата Центрального федерального округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Воронеже прошли соревнования кинологов Центрального таможенного управления. В них участвовали специалисты со служебными собаками из Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Курской областей.

Программа включала четыре поисковых этапа (в грузовом и легковом автотранспорте, в багаже и в помещении имитаторов наркотиков или денег) и один – послушание. В последнем лучшими стали брянец Игорь Бусев с собакой Магнатом. А при поиске имитатора наркотического средства в багаже и легковой машине напарники стали вторыми.

Брянский кинолог Андрей Сиваков с собакой породы курцхаар по кличке Крис отличились в поиске денег в багаже и в помещении.

В результате кинологи Брянской таможни со своими четвероногими напарниками завоевали «золото» соревнований. Они представят регион на всероссийском этапе.

Фото Брянской таможни