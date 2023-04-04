Комиссии оценят ущерб от половодья в Брянске

Комиссии в администрациях районов оценят ущерб жителям Брянска от половодья. Об этом сообщил глава горадминистрации Александр Макаров.

Паводковая ситуация в областном центре стабилизируется. Уровень воды за минувшие сутки в Десне снизился на 18 см, а в Болве — на 23 см.

Постановлением главы Брянской городской администрации Александра Макарова созданы комиссии по оценке ущерба в результате весеннего разлива рек. Они будут работать при районных администрациях.

«Надо правильно оценить ситуацию с ущербом от половодья. Внимательно, по-человечески, в рамках закона включайтесь в работу комиссий. Мы должны одинаково и в полной мере проявить внимание ко всем районам города, пострадавшим от весеннего разлива рек. Радица-Крыловка, улицы Бежицкого, Фокинского и Советского района — важно услышать каждого жителя, чьи дома затопило половодьем», — отметил Александр Макаров.

Написать заявления могут жители, чьи дома и имущество пострадали от воды. Выездное комиссионное обследование пострадавших начнут после значительного спада воды.