Комиссия не приняла ремонт на улице Металлистов в Брянске

Комиссия не приняла капремонт дороги на улице Металлистов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Металлистов в Бежицком районе областного центра закончился ремонт. Подрядчик установил новые бордюры, отремонтировал и построил новые тротуары, уложил асфальт, нанес разметку, поставил дорожные знаки. Вдоль улицы поставили фонари и высадили остролистные клены. Ремонт обошёлся в более чем 38 млн рублей.

Комиссия из представителей администрации, управления ЖКХ, ГИБДД и депутатов оценила качество работ.

В числе — проседание люков, несоответствие нормам высоты пандусов, неправильное размещение некоторых дорожных знаков. Такое асфальт положили без учета геодезических отметок. На новом асфальте в дождь стали появляться большие лужи. В районе домов №20 и №33 вода скапливается прямо на пешеходном переходе.

Только после устранения всех недочетов комиссия подпишет акт приемки.

В этом году в Брянске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют 26 улиц общей протяженностью свыше 25 км.