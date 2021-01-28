Коммунальщики с начала января вывезли с брянских улиц 35 тысяч тонн снега

За день на дороги областного центра рассыпали 570 тонн антигололедного реагента.

Начавшийся в ночь на четверг снегопад заставил брянских коммунальщиков вывести на дороги людей и технику.

Работы по расчистке города от снега, как сообщает мэрия, начались еще ночью. Днем на дорогах Брянска работали 35 комбинирвоанных машин, 15 тракторов, 14 самосвалов, 6 грейдеров, 9 погрузчиков и 2 снегопогрузчика. Для чистки снега вручную задействовали 200 рабочих.

Первоочередные работы велись на улицах, по которым движется общественный транспорт.

За день на дороги Брянска высыпали 570 тысяч тонн пескосоляной смеси.

А с начала зимы комунальщики вывезли с улиц города 35 тысяч тонн снега.