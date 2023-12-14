Конкурс «Учитель года» стартовал в Брянске

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2024» стартовал в Советском районе Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №59 Советского района Брянска стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2024». В нём участвовали учителя из школ № 1, 3, 4, 45, 60, 72 и гимназии №7.

«Хотелось бы пожелать детям, чтобы они брали от своих педагогов как можно больше знаний. В жизни вам всё это пригодится. А учителям желаю победы, знаю, в школах Советского района работают настоящие профессионалы», — сказал на мероприятии руководитель Советского района Денис Семёнов.

Три дня педагоги будут проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия, а также поучаствуют в мастер-классе и круглом столе по проблемам развития образования. Победитель будет участвовать в региональном этапе конкурса.