Кровли семи многоэтажек отремонтировали в Брасовском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В посёлке Локоть и в Погребах Брасовского района обновляют кровли многоквартирных домов. В прошлом году в порядок привели семь многоэтажек. Столько же домов обновили в текущем году. Подрядчики установили новую стропильную систему, уложили гидроизоляционный слой, модернизировали вентиляционные каналы. После этого на крыши уложили новое кровельное покрытие.

«Благодаря таким работам в порядок приводятся целые микрорайоны, конечно, у домов сразу совершенно другой вид», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.