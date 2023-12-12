Кровлю ремонтируют в брянской спортшколе за 4,3 млн рублей

В школе по спортивной гимнастике ремонтируют крышу здания за 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе по спортивной гимнастике Брянска ежедневно занимаются около 600 детей. В здании также проходят сборы и Всероссийские соревнования. При этом капитального ремонта кровли здесь не было около 15 лет назад.

До конца декабря подрядчик заменит покрытие на площади около 2 000 квадратных метров. Ремонт обойдётся в почти 4,3 млн рублей.

«Начала работ мы ждали с нетерпением, потому что кровля уже начала течь в шести местах. Над спортивным залом будет сделана новая стяжка, установлены металлические парапеты. Да, погодные условия осложняют работы, но они идут по графику», — уточнил директор спортшколы по спортивной гимнастике Николай Новиков.