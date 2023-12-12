Кровлю ремонтируют в брянской спортшколе за 4,3 млн рублей

В школе по спортивной гимнастике ремонтируют крышу здания за 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
В школе по спортивной гимнастике Брянска ежедневно занимаются около 600 детей. В здании также проходят сборы и Всероссийские соревнования. При этом капитального ремонта кровли здесь не было около 15 лет назад.
До конца декабря подрядчик заменит покрытие на площади около 2 000 квадратных метров. Ремонт обойдётся в почти 4,3 млн рублей.
«Начала работ мы ждали с нетерпением, потому что кровля уже начала течь в шести местах. Над спортивным залом будет сделана новая стяжка, установлены металлические парапеты. Да, погодные условия осложняют работы, но они идут по графику», — уточнил директор спортшколы по спортивной гимнастике Николай Новиков.
08.12.2023 16:25
10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику
С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158
06.12.2023 16:04
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 14,1% в ноябре
В ноябре погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 245,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре погружено: химических и минеральных удобрений – 170 тыс. тонн (+12,4% к уровню ноября 2022 года); строительных грузов – 27,8 тыс. тонн (+39,4%); лесных грузов – 16 тыс. тонн (+2,2%);
06.12.2023 15:07
Для укрепления веры и духовности
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл рабочее совещание, посвящённое парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и
06.12.2023 14:41
От сердца к сердцу
Накануне новогодних и рождественских праздников в Смоленской области в пятый раз пройдёт традиционная благотворительная ярмарка-выставка «От сердца к сердцу». В региональном парламенте состоялась дружеская встреча вдохновителей и организаторов мероприятия. Дела милосердия Добрая традиция зародилась по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», которую возглавляет Наталья Богдаева. «На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Натальей
06.12.2023 14:14
Смоляне приняли участие в акции «Дорога домой»
В День Неизвестного солдата представители разных уголков страны и Казахстана собрались в подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечества, чтобы передать на Родину пропавших без вести десятки лет назад героев Великой Отечественной войны. Это надо живым Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» на Смоленщине Игорь Ляхов. Также регион представили бойцы поисковых
06.12.2023 14:02
По-военному слаженно
Группа депутатов во главе с председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым приняла участие в учебно-мобилизационном сборе на базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Обучающий сбор состоял из двух частей: теоретической и практической. Кадровые офицеры учебного заведения напомнили слушателям основные правила, касающиеся мобилизационной подготовки и основ мобилизации в Российской Федерации. Кроме того, в теоретической части говорилось о боевом слаживании подразделений и тактическом обучении военнослужащих.