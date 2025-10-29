Культурно-досуговый центр строят по инициативе жителей в парке Толстого в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске на финишную прямую вышло строительство многофункционального культурно-досугового центра. Он расположен недалеко от центрального входа.

Строители смонтировали каркас сооружения и крышу. У входа рабочие укладывают плитку, а внутри – делают пол. Внутри и снаружи сооружения будет красивое освещение. Будущей весной вход в центр украсят деревянными скульптурами двух медвежат.

В зрительном зале поместится до 20 человек. Для проведения творческих встреч и киносеансов в центре установят звуковую аппаратуру. Летом здесь будет работать парковая библиотека.

Многофункциональный культурно-досуговый центр строят по программе «Инициативное бюджетирование».