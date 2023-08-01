Летние смены трудовых лагерей для подростков закрылись в Брянске

Летние смены трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Знамя Пересвета» для подростков закрылись в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко прошла церемония закрытия профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Знамя Пересвета» этого года. 290 ребят поучаствовали в трех профильных сменах эти летом.
Места в зрительном зале заняли подростки. Поздравляли их чиновники, депутаты, сотрудники правоохранительных органов. На мероприятии подвели итоги работы этим летом и за восьмилетний период их существования в Брянске.
«Со своей стороны особое значение уделяю правовому просвещению детей, необходимости соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и принятые правила поведения. Неоднократно проводила с ребятами правовые встречи. Надеюсь, что наши беседы ребятам запомнятся», – подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Брянской области инна Мухина.
Активным подросткам почетные гости вручили грамоты и подарки. Творческие номера подготовили как и сами участники лагерей, так и творческие коллективы города и сотрудники Культурного центра УМВД России по Брянской области. В завершении торжества всех присутствующих угостили мороженым.
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