Летние смены трудовых лагерей для подростков закрылись в Брянске

Летние смены трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Знамя Пересвета» для подростков закрылись в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко прошла церемония закрытия профильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Знамя Пересвета» этого года. 290 ребят поучаствовали в трех профильных сменах эти летом.

Места в зрительном зале заняли подростки. Поздравляли их чиновники, депутаты, сотрудники правоохранительных органов. На мероприятии подвели итоги работы этим летом и за восьмилетний период их существования в Брянске.

«Со своей ст­ороны особое значение уделяю правовому просвещению детей, не­обходимости соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и принятые правила поведения. Неоднократно проводила с ребятами прав­овые встречи. На­деюсь, что наши бесе­ды ребятам запомнятся», – подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Брянской области инна Мухина.

Активным подросткам почетные гости вручили грамоты и подарки. Творческие номера подготовили как и сами участники лагерей, так и творческие коллективы города и сотрудники Культурного центра УМВД России по Брянской области. В завершении торжества всех присутствующих угостили мороженым.