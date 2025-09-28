Лидер партии «Новые люди» поздравил брянских машиностроителей

Лидер брянского отделения партии «Новые люди», руководитель промышленного холдинга «ЛДС-групп» Сергей Горелов поздравил машиностроителей региона и страны с профессиональным праздником.

«Машиностроение – это динамично развивающаяся отрасль, здесь всегда много новых проектов, разработок, открытий. На Брянщине есть мощная база машиностроения, заложенная нашими предшественниками. Наша задача – развивать и улучшать её, применять новые технологические решения, чтобы имя брянского машиностроителя продолжало громко звучать в России и за её пределами», — отметил Сергей Горелов.

Лидер «Новых людей» пожелал машиностроителям в работе новых идей, больших достижений и дальнейшего движения вперёд.

«Всем стабильности в работе, высокой зарплаты, отличного здоровья, счастливой семейной жизни и мирного неба над головой», — заключил Сергей Горелов.