Лидер партии «Новые люди» поздравил брянских машиностроителей

Лидер брянского отделения партии «Новые люди», руководитель промышленного холдинга «ЛДС-групп» Сергей Горелов поздравил машиностроителей региона и страны с профессиональным праздником.
«Машиностроение – это динамично развивающаяся отрасль, здесь всегда много новых проектов, разработок, открытий. На Брянщине есть мощная база машиностроения, заложенная нашими предшественниками. Наша задача – развивать и улучшать её, применять новые технологические решения, чтобы имя брянского машиностроителя продолжало громко звучать в России и за её пределами», — отметил Сергей Горелов.
Лидер «Новых людей» пожелал машиностроителям в работе новых идей, больших достижений и дальнейшего движения вперёд.
«Всем стабильности в работе, высокой зарплаты, отличного здоровья, счастливой семейной жизни и мирного неба над головой», — заключил Сергей Горелов.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2