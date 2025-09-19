Лидер партии «Новые люди» в Брянске поблагодарил избирателей за поддержку

На Брянщине продолжают подводить итоги выборной кампании. Свою оценку высказал и руководитель Брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов.

— Прежде всего, благодарю наших избирателей, которые поддержали кандидатов «Новых людей», — сказал Сергей Горелов, — для нашей партии эти выборы были не первыми в Брянской области, но весьма важными. Изначально было разное мнение по участию в том или ином уровне выборов, но в результате высшим руководством принято решение сосредоточиться на муниципальном уровне. В результате наши кандидаты набрали неплохие проценты, на некоторых участках доходило до 30 процентов, а в Жуковском районе наш кандидат одержал убедительную победу. Это стало возможным благодаря поддержке, которую мы получили и получаем от жителей Брящины. За что выражаем искреннюю признательность.

Также напомню, что 18 сентября, уже после выборов, лидер нашей партии Алексей Нечаев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Алексей Геннадьевич поделился с главой государства своим взглядом на прошедшую избирательную кампанию:

«Партии «Новые люди» пять лет, и для нас это были крупнейшие региональные выборы за всё время существования партии. Это очень хороший для нас год. Мы третья партия по количеству наблюдателей, третья – по количеству выдвинутых кандидатов. Наши граждане избрали 700 наших депутатов разного уровня в этом году.

Мы прошли в восемь региональных парламентов и сейчас представлены уже в 44 региональных парламентах. Это половина страны. За пять лет, я считаю, это хороший результат. Очень высокие результаты у нас в больших городах: Воронеже, Смоленске, Чебоксарах, Ижевске, Томске, Новосибирске».

— Уверен, что у нашей партии на Брянщине ещё очень большой потенциал и мы оправдаем доверие избирателей, прежде всего реальными делами на благо нашего региона и его жителей, — подчеркнул Сергей Горелов.