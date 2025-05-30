Литературная буря: брянские писатели пошли в суд на собственный союз

В литературных кругах Брянщины разгорается конфликт. Группа членов Союза писателей России решилась на беспрецедентный шаг — подать судебный иск против собственной областной организации. Причиной стали предполагаемые нарушения устава и принципов управления творческим объединением.
В чем суть конфликта?
Как сообщает сайт «МК в Брянске», камнем преткновения стало отчетное собрание, прошедшее в январе этого года. Истцы утверждают, что мероприятие было организовано с серьезными нарушениями:
- Не все члены организации получили уведомления о предстоящем собрании
- Отсутствовал необходимый кворум для принятия легитимных решений
- Не было предварительного решения о созыве собрания
- На собрании не представили бухгалтерский отчет о финансовых операциях
- Отсутствовал отчет ревизионной комиссии
Писатели считают, что подобные нарушения лишили их возможности полноценно участвовать в работе организации и контролировать ее деятельность.
Кто стоит за иском?
Среди инициаторов обращения в Арбитражный суд — Виктор Володин, известный член Союза писателей России. В комментарии изданию он подчеркнул, что ранее в организации не возникало подобных конфликтов, однако текущая ситуация, по его мнению, требует немедленного вмешательства.
«Обращение в суд — это единственно правильный, цивилизационный шаг на пути к законности. 10 июня будет вынесено судебное решение, а там посмотрим», — прокомментировал Виктор Васильевич, пообещав дать более развернутый комментарий после завершения судебного процесса.
Чего добиваются истцы?
Литераторы выдвигают два основных требования:
- Признать прошедшее отчетное собрание неправомочным
- Обязать руководство Брянского отделения СПР организовать новое собрание в течение ближайшего месяца в строгом соответствии с законодательством
Судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск писателей, назначено на 10 июня 2025 года.
Литературная общественность региона с интересом ожидает развития событий, которые могут существенно повлиять на дальнейшую работу одного из старейших творческих объединений Брянщины.
Кстати
Брянская областная писательская организация имеет богатую историю. В 2015 году она отметила свое 65-летие.
28.05.2025 11:51
На старт!
В регионе может появиться центр лёгкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Возможность создания такого учреждения стала одной из тем встречи губернатора Василия Анохина с главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петром Фрадковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития лёгкой атлетики в регионе. В числе предметов обсуждения – модернизации манежа и стадиона в Смоленске, а также реконструкция беговой трассы в Реадовском парке. «Реализация этих
28.05.2025 11:50
Экстремальным маршрутом
В Смоленском Поозерье с 1‑го по 10 июня пройдёт второй Международный турслёт «НАШ ВЕКТОР». В нем, как ожидается, примут участие более 220 детей разного возраста – это в два раза больше, чем в прошлом году. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, который обсудил организацию мероприятия с его идейным вдохновителем – известным военкором и нашим земляком Семёном Пеговым. «В прошлом году мы впервые провели уникальный спортивно-туристский
28.05.2025 11:47
Личное участие
Губернатор Василий Анохин принял участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как и более 80 тысяч смолян, глава региона сделал свой выбор. «Особенность программы, реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заключается в том, что люди сами определяют, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь. В этом году голосование проходит за объекты в 7 муниципальных
28.05.2025 11:46
Институт для игр
Смоленский «Лазертаг» – один из мировых лидеров в своей отрасли – создал институт современных лазертаг-технологий. Его официальное открытие состоялось на прошлой неделе, и участие в нем принял губернатор Василий Анохин. «Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. Мозговой центр предприятия расположился в здании, недавно построенном в Смоленске», – рассказал подробнее глава региона. Мероприятие
28.05.2025 11:45
Лечебный эффект
Как в регионе создают условия для реабилитации ветеранов СВО. Областной клинический госпиталь для ветеранов войн ждёт текущий ремонт. Такое поручение дал губернатор Василий Анохин после посещения медучреждения. В ходе визита глава региона пообщался с пациентами и сотрудниками госпиталя и осмотрел созданные условия. Опорная организация В настоящее время здесь поправляют здоровье ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,