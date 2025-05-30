Литературная буря: брянские писатели пошли в суд на собственный союз

В литературных кругах Брянщины разгорается конфликт. Группа членов Союза писателей России решилась на беспрецедентный шаг — подать судебный иск против собственной областной организации. Причиной стали предполагаемые нарушения устава и принципов управления творческим объединением.

В чем суть конфликта?

Как сообщает сайт «МК в Брянске», камнем преткновения стало отчетное собрание, прошедшее в январе этого года. Истцы утверждают, что мероприятие было организовано с серьезными нарушениями:

Не все члены организации получили уведомления о предстоящем собрании

Отсутствовал необходимый кворум для принятия легитимных решений

Не было предварительного решения о созыве собрания

На собрании не представили бухгалтерский отчет о финансовых операциях

Отсутствовал отчет ревизионной комиссии

Писатели считают, что подобные нарушения лишили их возможности полноценно участвовать в работе организации и контролировать ее деятельность.

Кто стоит за иском?

Среди инициаторов обращения в Арбитражный суд — Виктор Володин, известный член Союза писателей России. В комментарии изданию он подчеркнул, что ранее в организации не возникало подобных конфликтов, однако текущая ситуация, по его мнению, требует немедленного вмешательства.

«Обращение в суд — это единственно правильный, цивилизационный шаг на пути к законности. 10 июня будет вынесено судебное решение, а там посмотрим», — прокомментировал Виктор Васильевич, пообещав дать более развернутый комментарий после завершения судебного процесса.

Чего добиваются истцы?

Литераторы выдвигают два основных требования:

Признать прошедшее отчетное собрание неправомочным Обязать руководство Брянского отделения СПР организовать новое собрание в течение ближайшего месяца в строгом соответствии с законодательством

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск писателей, назначено на 10 июня 2025 года.

Литературная общественность региона с интересом ожидает развития событий, которые могут существенно повлиять на дальнейшую работу одного из старейших творческих объединений Брянщины.

Кстати

Брянская областная писательская организация имеет богатую историю. В 2015 году она отметила свое 65-летие.