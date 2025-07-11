Ливни с грозами и градом прогнозируют в Брянской области в субботу. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В субботу, 12 июля, в Брянской области прогнозируют непогоду. По данным Гидрометцентра регион накроют ливни с грозами и градом. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Непогода может стать причиной нарушения электроснабжения, падения деревьев и конструкций, повреждения транспорта, гибели сельхозкультур. «Гражданам рекомендуется выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев», — подчеркнул Александр Богомаз.