Лучшего учителя выбрали в Фокинском районе Брянска

Учитель русского языка кадетской школы стала лучшим педагогом Фокинского района Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года–2024» подвели в Фокинском районе областного центра. Финал прошёл в школе №36 им. Г.Л. Юдина. Участвовали в испытаниях пять учителей начальных классов и два учителя русского языка и литературы.

Победили педагог начальных классов лицея №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова Наталья Трофименкова и учитель русского языка и литературы Брянской кадетской школы Светлана Семиохина. Они представят район на региональном этапе конкурса.