Марат Урмансов возглавил Военный комиссариат Брянской области

2 декабря его представили губернатору Александру Богомазу.

Полковника Марата Урмансова назначили военным комиссаром Брянской области. 2 декабря его представили губернатору Александру Богомазу.

Марат Урмансов родом из Оренбургской области. В 1998 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвовал в боевых действиях в Абхазии и Сирии.

С 2019 года – начальник штаба, заместитель командира 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Напомним, с 2007 года Брянский комиссариат возглавлял Андрей Соломенцев. Он ушел в отставку в мае этого года. Впоследствии он возглавил мобилизационное управление в правительстве региона.