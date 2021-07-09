Маршрутки в Брянске можно будет отследить онлайн

В областном центре продолжается оптимизация работы общественного транспорта.

Данные о движении маршруток в Брянске включат в Региональную навигационную информационную систему.

Как сообщает областная Дума, в 2021 году на 10 муниципальных маршрутах изменится количество работающих перевозчиков, при этом схема движения останется прежней.

Для перевозчиков, у которых истекает срок действия свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, утвердят новое расписание. В нем будет прописан не интервал движения, а точное время прибытия машины на каждую остановку.

Перевозчиков обяжут обеспечивать постоянную передачу данных о движении машин в Региональную навигационную информационную систему, что позволит отображать местонахождение автобусов в режиме онлайн в интернет-сервисах «Яндекс. Карты» и «Умный транспорт».

С 16 июля в Брянске четыре коммерческих маршрута: № 10, № 28, № 38 и № 47 – заменят муниципальными автобусами.