Массовых праздничных мероприятий на Брянщине не будет

Массовых праздничных мероприятий в День Победы в Брянской области проводить не будут. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

«В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, — с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне «Бессмертного полка». Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания», – подчеркнул глава Брянской области.

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во дворах в рамках всероссийских акций «Фронтовая бригада» и #ПоемДвором поздравят ветеранов. Также пройдёт церемонии возложения цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям и торжественный митинг «Нам жить и помнить!». Также в регионе откроют «Вахты памяти».

«Сразу в нескольких форматах в этом году пройдет акция «Бессмертный полк». Фотографии с портретами наших Героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети. Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!» – заключил Александр Богомаз.