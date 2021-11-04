Мать Игоря Талькова увидела в брянском барде преемника своего сына

Жизнь Максима Трошина трагически оборвалась в 1995 году.
Брянский блогер Владимир Горбачев опубликовал материал «Ольга Талькова: «Максим Трошин мне был как сын».
Юный брянский бард погиб в 1995 году. Судьбы Максима Трошина и Игоря Талькова тесно переплелись.
Мать Игоря Талькова услышала Максима в октябре 1992 года во время концерта в годовщину гибели сына. В «русском соловушке» – так ведущий представил брянского исполнителя – она увидела преемника своего Игоря. И после выступления призналась в этом брянскому исполнителю. Максим обнял ее и ответил: «Нас таких на Руси много».
Этой историей Ольга Талькова поделилась на вечере памяти Максима Трошина в Москве 1 ноября 1995 года: «И его жизнь оборвалась так рано. Я не приехала на его похороны, так как не могла ручаться за себя! Ведь Максим мне тоже был как сын!»
В тот вечер Ольга Талькова подарила фотографию своего сына Надежде Трошиной. Эти портреты до сих пор находятся рядом на самом видном месте в доме Трошиных. Их матери стали подругами. Ольга Талькова несколько раз приезжала гостить в Брянск.
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