Мэрия посоветовала недовольным брянцам пересаживаться с автобусов в такси

«Никто из горожан не удивлен таким ответом», – ответили пассажиры.

Пресс-служба Брянской городской администрации вновь угодила в интернет-скандал из-за транспортной реформы.

Жительница Брянска Светлана Журавлева поинтересовалась в сообществе «Брянский автобус» маршрутом городского автобуса № 37.

«Кому в голову пришел маршрут 37 такими лабиринтами? Если с Новостройки до телецентра можно доехать за 40 минут, нет, блин, надо добираться 1 час 40 минут. Все для людей», – написала она.

Пресс-служба мэрии не оставила жалобу без внимания.

«Как сообщили в отделе по транспорту, чтобы сократить время в пути, вы можете воспользоваться межмуниципальным маршрутом № 179, пересесть на другой маршрут или воспользоваться услугами такси», – предложили варианты чиновники.

«Никто из горожан не удивлен таким ответом», – продолжила диалог Светлана Журавлева.

«А где же вариант купить авто или вертолет?», «Их самих нужно пересадить на общественный транспорт», «Хотелось бы знать фамилию из администрации, кто дал такой ответ. Человек занимает не свое место», – возмущаются брянцы.

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