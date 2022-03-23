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Месячник благоустройства стартует в Брянске 

2022, 23 марта 18:19 Общество
Месячник благоустройства стартует в Брянске 
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В областном центре пройдёт два общегородских субботника.

26 марта в Брянске стартует весенний месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.

Работники предприятий и учреждений будут убирать общественные, ведомственные и придомовые территории. Общими силами в Брянске ликвидируют несанкционированные свалки, приведут в порядок памятники и воинские мемориалы.

Также за месяц коммунальщики покрасят скамейки, урны и ограждения. А на дороги нанесут разметку. Наведут порядок и на городских кладбищах.

А 2 и 16 апреля пройдут общегородские субботники.

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