Месячник благоустройства стартует в Брянске 

В областном центре пройдёт два общегородских субботника.

26 марта в Брянске стартует весенний месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.

Работники предприятий и учреждений будут убирать общественные, ведомственные и придомовые территории. Общими силами в Брянске ликвидируют несанкционированные свалки, приведут в порядок памятники и воинские мемориалы.

Также за месяц коммунальщики покрасят скамейки, урны и ограждения. А на дороги нанесут разметку. Наведут порядок и на городских кладбищах.

А 2 и 16 апреля пройдут общегородские субботники.