Межрегиональные соревнования памяти Героя России прошли в Брянске

Около трёхсот спортсменов выступили в Брянске на Межрегиональных соревнованиях памяти Героя России Олега Визнюка. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств Брянска прошли Межрегиональные соревнования по дзюдо памяти

Героя России Олега Визнюка. На турнир собрались 263 спортсмена из Брянской, Московской, Ленинградской, Тульской, Орловской, Калужской, Белгородской, Тверской, Нижегородской и Курской областей, Москвы, республик Ингушетия и Крым.

Открыл соревнования губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Отрадно, что именно юные спортсмены являются участниками турнира. Мы воспитываем здоровое, физически развитое поколение патриотов своей Родины, а расширение географии участников будет способствовать повышению квалификации дзюдоистов, росту их мастерства», –подчеркнул глава региона.

По итогам сорванной на пьедестал почета поднялась воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Анна Школа. Девушка стала бронзовым призёром турнира.