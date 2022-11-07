Многодетная семья из Навли открыла столярную мастерскую на соцконтракт

Столярную мастерскую открыла многодетная семья Кармаевых из посёлка Навля на деньги от соцконтракта. Об этом рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Семья Кармаевых делает деревянный декор для дома. Открыть мастерскую им помог социальный контракт. На полученные деньги семья купила дорогостоящий лазерный станок.Он необходим для изготовления сложных вещей из дерева.

Мастерская производит ключницы, шкатулки, настенные панно, органайзеры.Но самыми востребованными оказались деревянные кашпо для флористов.Основными заказчиками такой продукции стали магазины по продаже живых цветов.