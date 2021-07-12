Мошенники украли у брянцев более шести миллионов рублей

Активность телефонных и сетевых мошенников остается высокой, на минувшей неделе их жертвами стали еще 34 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, с помощью махинаций, связанных с банками и счетами, злоумышленники украли 5 779 400 рублей у 19 местных жителей.

15 потерпевших не обращали внимания на отсутствие гарантий при покупках в Интернете и не думали о безопасности сервисов, на которых оставляли данные своих банковских карт. Благодаря беспечности и неосмотрительности пользователей Интернета мошенники прикарманили 417 100 рублей.

Всего за прошедшую неделю злоумышленники обманули брянцев на 6 196 500 рублей.