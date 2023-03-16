На благоустройство в Брянской области потратят более 320 млн рублей

В этом году на благоустройство дворов и общественных территорий в Брянской области потратят более 320 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Брянской области предусмотрено более 320,8 млн рублей. Из них 314,4 млн составят средства федерального бюджета. В регионе приведут в порядок 32 общественных территорий и 128 дворов.

Кроме того, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды города Жуковка и Карачев получили гранты. На их реализацию выделили 150 млн рублей.